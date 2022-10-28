Биробиджан, 28 октября, 2022, 09:23 — ИА Регнум. Единовременные выплаты начали поступать родственникам жителей Еврейской автономии, призванных для участия в спецоперации в защиту Донбасса. Семьи получают по 150 тыс. рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 28 октября в пресс-службе мэрии Биробиджана.

Мэр Братска Сергей Серебренников Мобилизация

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«Это стало возможным благодаря поддержке полномочного представителя президента в ДФО Юрия Трутнева. Первые выплаты в ЕАО уже начались», — отметили в администрации города.

Списки мобилизованных мужчин предоставляет в органы социальной защиты военкомат. Затем на счета военнослужащих перечисляют деньги.

«В настоящее время списки от военкомата получены, первые платежные поручения уже направлены в банк, оплата у кого-то уже прошла, кому-то пройдет в ближайшее время», — рассказала начальник областного департамента социальной защиты населения Наталья Канделя.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области готовятся начать перечислять по 150 тыс. рулей единовременно родственникам жителей региона, которые были призваны в рамках частичной мобилизации. Первые выплаты семьи получат на следующей неделе.