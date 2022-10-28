Вашингтон, , 09:19 — REGNUM Слабое представление о целях террористического режима Киева, его потерях и ходе боевых действий на территории б. УССР имеют страны Запада. Об этом 27 октября написал директор Центра разведки и глобальных отношений имени Майка Роджерса — Джошуа Хумински — в своей статье для американского журнала Hill.

Z Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Запад же, во всяком случае публично, имеет очень скромное представление о целях и намерениях [Киева], а также о его потерях и ходе боевых действий — за исключением сообщений в соцсетях и СМИ», — говорится в публикации.

Также Хумински отметил, что киевский режим достаточно успешно контролирует информационное пространство и это, возможно, позволяет ему создавать ложную картину для своих союзников с Запада.

При этом эксперт указал, что, по его мнению, западные страны намеренно игнорирует вопрос того, чем именно завершится конфликт на территории б. УССР, так как опасается спровоцировать этим споры среди союзников.

«Если Германия и Франция действительно расходятся во взглядах на окончание кризиса с Эстонией и Польшей, а также США и Великобританией, единству грозит раскол, который откроет новые возможности для России», — добавляется в статье.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон заявил, что киевский режим используется Демократической партией США только для достижения своих внутриполитических амбиций.