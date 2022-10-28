Вашингтон, 28 октября, 2022, 09:19 — ИА Регнум. Слабое представление о целях террористического режима Киева, его потерях и ходе боевых действий на территории б. УССР имеют страны Запада. Об этом 27 октября написал директор Центра разведки и глобальных отношений имени Майка Роджерса — Джошуа Хумински — в своей статье для американского журнала Hill.

Иван Шилов ИА REGNUM Z

«Запад же, во всяком случае публично, имеет очень скромное представление о целях и намерениях [Киева], а также о его потерях и ходе боевых действий — за исключением сообщений в соцсетях и СМИ», — говорится в публикации.

Также Хумински отметил, что киевский режим достаточно успешно контролирует информационное пространство, и это, возможно, позволяет ему создавать ложную картину для своих союзников с Запада.

При этом эксперт указал, что, по его мнению, западные страны намеренно игнорируют вопрос о том, чем именно завершится конфликт на территории б. УССР, так как опасается спровоцировать этим споры среди союзников.

«Если Германия и Франция действительно расходятся во взглядах на окончание кризиса с Эстонией и Польшей, а также США и Великобританией, единству грозит раскол, который откроет новые возможности для России», — добавляется в статье.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон заявил, что киевский режим используется Демократической партией США только для достижения своих внутриполитических амбиций.