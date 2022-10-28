Брянск, 28 октября, 2022, 09:15 — ИА Регнум. От уплаты транспортного налога за 2021 год освобождены мобилизованные жители или их супруги в Брянской области, сообщает пресс-служба регионального парламента.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация в России

Дополнительные меры поддержки участников спецоперации и членов их семей приняты на заседании облдумы 27 октября. Внесены изменения в закон о ежемесячном пособии родителям и вдовам военнослужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей — перечень оснований для назначения выплат дополнен периодом с 24 февраля 2022 года, а также дополнительно отмечены бойцы Росгвардии.

«Мобилизованные жители региона или их супруги освобождаются от уплаты транспортного налога за прошлый год на одно транспортное средство: легковой автомобиль, мотоцикл или мотороллер. Кроме того, расширен перечень лиц, которые могут получить юридическую помощь бесплатно. В него, например, вошли граждане, имеющие статус военнослужащих и принимавшие участие в спецоперации, и члены их семей», — уточнил председатель Брянской областной думы Валентин Суббот.

Как сообщало ИА REGNUM, региональная единовременная выплата для мобилизованных брянцев составляет 200 тысяч рублей.