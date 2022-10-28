Чебоксары, 28 октября, 2022, 09:15 — ИА Регнум. В Чувашии на масштабное празднование Дня сельского хозяйства потратят более 2,6 млн рублей. Ожидается, что участниками торжества станут «не менее 1100 человек». Это следует из данных, опубликованных на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Сельское хозяйство

Заказчиком выступает казённое унитарное предприятие «Агро-Инновации» (подведомственное минсельхозу Чувашии). Власти решили провести праздничные мероприятия, посвящённых Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Чувашии. Торжество пройдёт не позднее 11 ноября 2022 года.

Как следует из технического задания, подрядчик должен заключить «договор на предоставление площадки проведения мероприятия вместимостью не менее 1100 человек» и разработать проект концепции проведения торжественных мероприятий. Ожидается, что это будет мероприятие «продолжительностью не менее 6 часов» с концертной программой «продолжительностью не менее 1,5 часов».

«В рамках прологовой части праздника исполнитель должен подготовить и обеспечить руководство во время репетиции и самого мероприятия: в постановке театрализованного тематического пролога с участием не менее 200 человек (провести репетиционные процессы с последующим участием в мероприятии вокальных коллективов, солистов, хореографических разновозрастных коллективов согласно заявкам из учреждений культуры Чувашской республики); продолжительность прологового действия не менее 30 минут, коллективы, участвующие в прологе, проходят конкурсный отбор и согласовываются с заказчиком», — следует из документа.

Начальная цена контракта составляла 3 200 000 рублей, по итогам электронного аукциона она снизилась на 548 000 рублей (-17,1%) — до 2 652 000 рублей. Данные средства выделяются в виде субсидий из республиканского бюджета.

Праздник организует чебоксарское автономное учреждение «Творческий город».

Как сообщало ИА REGNUM , ранее глава Чувашии Олег Николаев поручил всем органам исполнительной и муниципальной власти пересмотреть бюджеты, выделенные новогодние праздники. Сэкономленные средства планируется направить на помощь мобилизованным и членам их семей.

Подробнее: Новогодние праздничные мероприятия отменят в Чувашии из-за мобилизации