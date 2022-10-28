Кишинёв, , 09:15 — REGNUM Парламент Молдавии будет рассматривать резолюцию ПАСЕ, в которой руководство России названы «террористами». Об этом 27 октября заявил спикер молдавского парламента Игорь Гросу на телеканале TVR MOLDOVA.

Игорь Гросу Parlament.md

Рассмотреть резолюцию предложил депутат от правящей партии «Действие и солидарность» Думитру Алайба. Гросу подчеркнул, что любой член парламента может выносить на рассмотрение интересующие его вопросы.

«Мы обсудим это в парламенте. И в подходящее время, когда у нас будет решение, мы его объявим», — сказал Гросу.

Стоит отметить, что официальный представитель МИД России Мария Захарова на призыв Алайбы заявила, что такие антироссийские заявления не останутся без реакции.

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