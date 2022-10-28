Кишинёв, 28 октября 2022, 09:15 — REGNUM Парламент Молдавии будет рассматривать резолюцию ПАСЕ, в которой руководство России названы «террористами». Об этом 27 октября заявил спикер молдавского парламента Игорь Гросу на телеканале TVR MOLDOVA.

Игорь Гросу
Игорь Гросу
Parlament.md

Рассмотреть резолюцию предложил депутат от правящей партии «Действие и солидарность» Думитру Алайба. Гросу подчеркнул, что любой член парламента может выносить на рассмотрение интересующие его вопросы.

«Мы обсудим это в парламенте. И в подходящее время, когда у нас будет решение, мы его объявим», — сказал Гросу.

Стоит отметить, что официальный представитель МИД России Мария Захарова на призыв Алайбы заявила, что такие антироссийские заявления не останутся без реакции.

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