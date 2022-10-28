Кишинёв, 28 октября, 2022, 09:15 — ИА Регнум. Парламент Молдавии будет рассматривать резолюцию ПАСЕ, в которой руководство России названы «террористами». Об этом 27 октября заявил спикер молдавского парламента Игорь Гросу на телеканале TVR MOLDOVA.

Parlament.md Игорь Гросу

Рассмотреть резолюцию предложил депутат от правящей партии «Действие и солидарность» Думитру Алайба. Гросу подчеркнул, что любой член парламента может выносить на рассмотрение интересующие его вопросы.

«Мы обсудим это в парламенте. И в подходящее время, когда у нас будет решение, мы его объявим», — сказал Гросу.

Стоит отметить, что официальный представитель МИД России Мария Захарова на призыв Алайбы заявила, что такие антироссийские заявления не останутся без реакции.