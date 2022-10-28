Москва, , 09:15 — REGNUM Законопроект об освобождении от уплаты НДФЛ граждан при продаже единственного жилья разработали депутаты фракции ЛДПР, передает корреспондент ИА REGNUM 28 октября.

Жилье Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Предлагается освободить от НДФЛ граждан при продаже объекта недвижимого имущества, если у налогоплательщика нет в собственности иного жилого помещения (доли в праве собственности на жилое помещение).

Для освобождения от НДФЛ необходимо также соблюдать следующие критерии: новое жилье приобретается не позднее 30 апреля года, следующего за годом, в который была заключена сделка по продаже старого жилья, кадастровая стоимость старого жилья ниже, чем стоимость нового и не превышает 50 млн рублей.

О намерении внести в Госдуму такой законопроект во фракции сообщали еще в июле 2022 года.

Сейчас не нужно платить налог, если объект недвижимости находится три года в собственности и при этом он унаследован или передан по договору дарения от члена семьи или близкого родственника; приватизирован; получен по договору пожизненного содержания с иждивением; является единственным жильем.

На рассмотрении Госдумы находится законопроект, освобождающий от НДФЛ сделки по продаже полученной в наследство недвижимости.

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