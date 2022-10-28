Москва, 28 октября, 2022, 09:15 — ИА Регнум. Законопроект об освобождении от уплаты НДФЛ граждан при продаже единственного жилья разработали депутаты фракции ЛДПР, передает корреспондент ИА REGNUM 28 октября.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Жилье

Предлагается освободить от НДФЛ граждан при продаже объекта недвижимого имущества, если у налогоплательщика нет в собственности иного жилого помещения (доли в праве собственности на жилое помещение).

Для освобождения от НДФЛ необходимо также соблюдать следующие критерии: новое жилье приобретается не позднее 30 апреля года, следующего за годом, в который была заключена сделка по продаже старого жилья, кадастровая стоимость старого жилья ниже, чем стоимость нового и не превышает 50 млн рублей.

О намерении внести в Госдуму такой законопроект во фракции сообщали еще в июле 2022 года.

Сейчас не нужно платить налог, если объект недвижимости находится три года в собственности и при этом он унаследован или передан по договору дарения от члена семьи или близкого родственника; приватизирован; получен по договору пожизненного содержания с иждивением; является единственным жильем.

На рассмотрении Госдумы находится законопроект, освобождающий от НДФЛ сделки по продаже полученной в наследство недвижимости.

Читайте также:В Госдуме хотят освободить от НДФЛ возмещенное жилье обманутых дольщиков