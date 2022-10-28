Пермь, , 09:11 — REGNUM В Перми глава города Алексей Дёмкин провёл семинар, посвящённый проекту бюджета города на 2023–2025 годы. Совместно с депутатами Пермской городской Думы, представителями Контрольно-счетной палаты обсуждались основные параметры бюджета на ближайшую трёхлетку, сообщили в пресс-службе мэрии.

Проект бюджета Перми Gorodperm.ru\Виталий Кокшаров

Ключевыми приоритетами документа названы социальная направленность, участие города в нацпроектах, реализация масштабных проектов к 300-летию Перми.

«Главная особенность следующего года для Перми — это юбилей нашего города. Это очень ответственный для городских властей экзамен, итог нескольких лет напряженной работы. И обсуждая сегодня проект бюджета, мы обязательно должны это учитывать», — сказал спикер Пермской гордумы Дмитрий Малютин.

Предполагается, что доходы бюджета в 2023 году составят 47,7 млрд рублей, в 2024 году — 44 млрд, в 2025 году — 44,8 млрд рублей. Расходы бюджета сформированы на основе 20 муниципальных программ и составят на 2023 год – 50,2 млрд рублей, в 2024 году – 43,5 млрд рублей, в 2025 году – 44,2 млрд рублей.

Дефицит бюджета предусмотрен только в 2023 году — в сумме 2,5 млрд руб. С 2024 года планируется перейти на формирование бюджета с профицитом и погашением ранее взятых кредитов.

Добавим, проект бюджета уже внесён в гордуму. После «нулевых чтений» проведут первое чтение бюджета. Публичные слушания по рассмотрению проекта бюджета состоятся 7 ноября. К 20 ноября предполагается выход проекта бюджета на второе чтение.