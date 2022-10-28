Потеря статуса единственной сверхдержавы может пойти США на пользу — NI
Вашингтон, 28 октября, 2022, 09:11 — ИА Регнум. Если США перестанут быть единственной сверхдержавой, это может пойти им на пользу, пишет старший научный сотрудник по стратегии и торговле Центра национальных интересов Кристиан Уитон в статье, вышедшей 27 октября в The National Interest.
Уитон отметил, что после крушения Советского Союза и окончания Холодной войны для США начался период, когда страна «восседала на вершине однополярного мира». Благодаря этому у нее появилось множество возможностей совершать ошибки без последствий, и поколение, пришедшее к власти в Америке начиная с 1993 года, с удовольствием пользовалось этими возможностями.
Так, он указал на то, что благодаря статусу единственной сверхдержавы у США был достаточный запас «однополярной прочности»: страна могла вести глобальную войну с террором, не требуя никаких финансовых жертв от населения в целом, финансовый кризис 2008 года закончился не депрессией, а лишь десятилетием экономической стагнации, во время которого власти по-прежнему расширяли государство всеобщего благосостояния
Более того, будучи единственной сверхдержавой, Вашингтон мог прикрыть свои неудачи в военных и иностранных делах: произошедший в 2021 году крах США в Афганистане стал лишь одним крупным звеном в цепи таких провалов.
Более того, государственный долг страны на сегодняшний день составляет $30 трлн, или 123 процента ВВП. Конец же десятилетия, по сути, нулевых процентных ставок приведет к тому, что этот долг будет труднее обслуживать.
По его словам, то могущество, которым обладает Вашингтон благодаря своей валюте, не нравится не только странам вроде Ирана и США. Так, шаги, чтобы оградить себя от риска финансовых санкций, которые Вашингтон применил к России, включая беспрецедентную экспроприацию золотовалютных резервов Москвы, принимает и Китай. Присоединиться к экономическим санкциям Вашингтона отказались и крупные экономики — Бразилия, Индия, Индонезия и страны Персидского залива.
Несмотря на это, Уитон подчеркивает, что играть против США в новых условиях было бы ошибкой.
Более того, продолжил он, с трудностями сталкиваются и соперники Вашингтон. В частности, в Китае наблюдается замедление экономического роста, развитие страны осложняется жесткими карантинными мерами, а также приоритетом идеологии председателя КНР Си Цзиньпина.
По его словам, в сложившихся условиях политикам и их избирателям в США придётся выбирать между ограничением государственного сектора, что подхлестнёт рост частной экономики, и стагнацией и упадком, которые наблюдается в Европе. А как показывает история, они обычно предпочитают рост.