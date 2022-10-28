Вашингтон, 28 октября, 2022, 09:11 — ИА Регнум. Страны НАТО в 2023 году должны взять на себя четкие обязательства по увеличению оборонных расходов, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

Иван Шилов ИА REGNUM Йенс Столтенберг

«Я ожидаю, что в следующем году на саммите в Вильнюсе союзники по НАТО возьмут на себя четкие обязательства по увеличению инвестиций в оборону», — сказал он в интервью Politico.

Столтенберг добавил, что пока еще слишком рано говорить, на какие именно формулировки согласятся страны НАТО.