Столтенберг заявил, что страны НАТО должны увеличить расходы на оборону
Вашингтон, 28 октября, 2022, 09:11 — ИА Регнум. Страны НАТО в 2023 году должны взять на себя четкие обязательства по увеличению оборонных расходов, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
Иван Шилов ИА REGNUM
Йенс Столтенберг
«Я ожидаю, что в следующем году на саммите в Вильнюсе союзники по НАТО возьмут на себя четкие обязательства по увеличению инвестиций в оборону», — сказал он в интервью Politico.
Столтенберг добавил, что пока еще слишком рано говорить, на какие именно формулировки согласятся страны НАТО.