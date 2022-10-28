Чита, 28 октября 2022, 09:09 — REGNUM В Забайкальском крае прошли учения, в ходе которых зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-300ПС соединения противовоздушной обороны Восточного военного округа (ВВО) отразили массированный ракетно-авиационный удар условного противника. Об этом 28 октября сообщает пресс-служба ВВО на сайте Минобороны РФ.
Крылатые ракеты «противника» были на дальних подступах обнаружены подразделениями радиотехнических войск ВВО.
Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области была проведена внезапная проверка боевой готовности в управлении авиационного соединения дальней авиации, а также в подчинённом ему авиационном полку.
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