Чита, , 09:09 — REGNUM В Забайкальском крае прошли учения, в ходе которых зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-300ПС соединения противовоздушной обороны Восточного военного округа (ВВО) отразили массированный ракетно-авиационный удар условного противника. Об этом 28 октября сообщает пресс-служба ВВО на сайте Минобороны РФ.

ЗРК С-300 Mil.ru

Крылатые ракеты «противника» были на дальних подступах обнаружены подразделениями радиотехнических войск ВВО.

пресс-служба ВВО «Расчёты ЗРК произвели захват, сопровождение, распознавание высокоскоростных целей и в дальнейшем успешно поразили крылатые ракеты на удалении до нескольких сотен километров, с проведением электронных пусков без расхода боеприпасов».

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области была проведена внезапная проверка боевой готовности в управлении авиационного соединения дальней авиации, а также в подчинённом ему авиационном полку.

Читайте также: Истребители Су-27 Балтийского флота выполнили стрельбы по воздушным целям

Читайте ранее в этом сюжете: В Амурском соединении дальней авиации провели внезапную проверку