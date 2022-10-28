Вашингтон, , 09:09 — REGNUM Киевский режим используется Демократической партией США только для достижения своих внутриполитических амбиций. Об этом 27 октября заявил ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Откуда по-настоящему берется эта поддержка Киева? Демократия здесь точно ни при чем, ведь [б. УССР] — страна, конечно, не демократическая, до демократии ей очень далеко», — сказал он.

При этом Карлсон отметил, что, как он считает, американская Демпартия пользуется киевским режим лишь для того, чтобы достичь своих внутриполитических амбиций.

Также ведущий привёл в качестве примера недавно направленное представителями либерального крыла демократов письмо президенту США Джо Байдену, в котором они призывали главу Белого дома начать переговоры с Россией для урегулирования конфликта на территории б. УССР.

«Послание вроде бы вполне разумное — однако оно взбесило спонсоров демократов, в том числе и среди военных подрядчиков. Поэтому эти так называемые прогрессисты сразу же отозвали письмо, а затем возложили всю ответственность на свой аппарат и назвали случившееся ошибкой», — пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 октября стало известно, что число нелегальных мигрантов, поселившихся в США после прихода к власти Джо Байдена, увеличилось на 1,8 млн человек.