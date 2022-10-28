Вашингтон, 28 октября, 2022, 09:09 — ИА Регнум. Киевский режим используется Демократической партией США только для достижения своих внутриполитических амбиций. Об этом 27 октября заявил ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

«Откуда по-настоящему берется эта поддержка Киева? Демократия здесь точно ни при чем, ведь [б. УССР] — страна, конечно, не демократическая, до демократии ей очень далеко», — сказал он.

При этом Карлсон отметил, что, как он считает, американская Демпартия пользуется киевским режим лишь для того, чтобы достичь своих внутриполитических амбиций.

Также ведущий привёл в качестве примера недавно направленное представителями либерального крыла демократов письмо президенту США Джо Байдену, в котором они призывали главу Белого дома начать переговоры с Россией для урегулирования конфликта на территории б. УССР.

«Послание вроде бы вполне разумное — однако оно взбесило спонсоров демократов, в том числе и среди военных подрядчиков. Поэтому эти так называемые прогрессисты сразу же отозвали письмо, а затем возложили всю ответственность на свой аппарат и назвали случившееся ошибкой», — пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 октября стало известно, что число нелегальных мигрантов, поселившихся в США после прихода к власти Джо Байдена, увеличилось на 1,8 млн человек.