Нальчик, , 09:09 — REGNUM Администрации двух городов Кабардино-Балкарии отправят средства от выигранных грантов на поддержку военнослужащих, участвующих в спецоперации. Гранты получены за эффективную работу руководства муниципалитетов, сообщили в пресс-службе главы и правительства региона.

Спецоперация Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Победителями среди городов стал Нальчик, среди районов — Чегемский район. Эти муниципалитеты в общей сложности получили гранты в размере около 6 млн рублей. Эти средства и будут направлены на поддержку участников спецоперации.

«Вознаграждением за полученные первые места стали денежные гранты. Власти муниципалитетов приняли решение направить данные средства, суммарно около 6 млн рублей, на поддержку бойцов, находящихся в зоне специальной военной операции и защищающих суверенитет и безопасность Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Читайте ранее в этом сюжете: Министрам Кабардино-Балкарии поручили помогать семьям мобилизованных