Нальчик, 28 октября 2022, 09:09 — REGNUM Администрации двух городов Кабардино-Балкарии отправят средства от выигранных грантов на поддержку военнослужащих, участвующих в спецоперации. Гранты получены за эффективную работу руководства муниципалитетов, сообщили в пресс-службе главы и правительства региона.
Победителями среди городов стал Нальчик, среди районов — Чегемский район. Эти муниципалитеты в общей сложности получили гранты в размере около 6 млн рублей. Эти средства и будут направлены на поддержку участников спецоперации.
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