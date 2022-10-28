Ярославль, 28 октября, 2022, 09:14 — ИА Регнум. В Ярославле при пожаре в общежитии судостроительного завода погиб рабочий. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России по Ярославской области.

Niklas Freidwall Пожар

Напомним, пожар на территории ОАО «Судостроительный завод» в Ярославле произошёл 27 октября. 28 октября стали известны подробности о пострадавших. В частности, ярославский СК сообщил об одном погибшем и шести пострадавших, которые сейчас госпитализированы в больницу. По факту гибели рабочего возбуждено уголовное дело.

Свою проверку ведёт и прокуратура Ярославской области. Ситуация поставлена на контроль и. о. прокурора региона Дмитрием Чумаком.