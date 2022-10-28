Челябинск, , 09:04 — REGNUM В Челябинской области мобилизованные граждане и члены их семей смогут рассчитывать на бесплатную юридическую помощь. Законопроект об этом внесли в региональное Заксобрание депутаты Александр Лазарев, Евгений Рева и Анатолий Брагин на основе предложений областной Общественной палаты, сообщает пресс-служба законодательного органа Южного Урала.

Частичная мобилизация Иван Шилов, ИА REGNUM

«Закон о предоставлении бесплатной юридической помощи будет очень востребован семьями мобилизованных граждан. Юристы помогут им с оформлением документов, разъяснениями о порядке получения мер поддержки и льгот», — отмечает Лазарев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутаты утвердили для мобилизованных единовременную выплату в размере 50 тыс. рублей. Кроме того, ранее на каждого ребёнка из семьи граждан, призванных по частичной мобилизации, было выделено по 20 тыс. рублей.

Кроме того отметим, что на уровне Челябинской области действует ещё ряд льгот для мобилизованных и их семей.