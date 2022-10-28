София, , 09:05 — REGNUM Комиссия по энергетическому и водному регулированию Болгарии (КЭВР) приступила к рассмотрению документа, предусматривающего снижение тарифов на природный газ для промышленных и бытовых потребителей в стране. Об этом 28 октября сообщает софийская газета «Факты».

Газ Дарья Антонова © ИА REGNUM

По предварительным данным, с соответствующей новой инициативой выступила болгарская газораспределительная компания «Булгаргаз». Предполагается, что с 1 ноября текущего года цена голубого топлива в Болгарии может быть уменьшена на 15%.

Как утверждают эксперты, предполагаемое нововведение связано с изменениями на региональном топливном рынке.

Сейчас газ в Болгарии продается по цене в €97 за мегаватт-час.