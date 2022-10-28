Москва, , 09:02 — REGNUM Власти Катара приняли решения с 1 ноября 2022 года снять все ранее введенные из-за коронавируса ограничения для въезда в страну туристов, сообщили 28 октября в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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Теперь нет необходимости сдавать ПЦР или антиген-тесты перед поездкой в Катар. Также туристам больше не потребуется регистрироваться в приложении Ehteraz Health до прибытия. Приложение было нужно для посещения общественных мест.

Но оценить нововведения туристы смогут лишь с 23 декабря. Потому что в Катаре 20 ноября стартует чемпионат мира по футболу. До 18 декабря, в страну можно будет приехать только при наличии Наyya card.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Катара отменили карантинные требования для туристов и граждан страны, прибывающих из-за границы.

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