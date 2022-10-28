Кишинёв, 28 октября, 2022, 09:02 — ИА Регнум. Вице-премьер Молдавии министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну в интервью телеканалу TV8 подтвердил заявление президента России Владимира Путина, что Газпром при продлении контракта на поставку газа согласился на условия Кишинёва.

Midr.gov.md Андрей Спыну

Вице-премьер участвовал в переговорах, которые проходили в октябре 2021 года. Он тогда заявил, что добился выгодных условий, не отрицает этого и теперь. Спыну согласился с тем, что сказал российский лидер, выступая на пленарной сессии клуба «Валдай».

«Хорошо помню тот момент, о котором говорит господин Путин. Да, тогда нам удалось получить хороший контракт, и он у нас есть. И формула, которая была в контракте, предложена нами, потому что Газпром настаивал на рыночной цене», — сказал Спыну.

Он отметил, что нужно «признать» и согласие Газпрома снижать цену в зимний период. С учётом того, что цены на международных рынках начали снижаться, в ноябре для Молдавии стоимость газа должна упасть с $1031 за тыс. кубометров до примерно $700.

При этом Спыну посетовал, что в сентябре и октябре текущего года Газпром отказался менять форму расчета, как того просила молдавская сторона.

Напомним, с октября расчёт цен на газ для Молдавии начался по «зимнему» тарифу, складывающемуся на 70% от стоимости нефтяной корзины, а 30% — от стоимости газа на европейской спотовом рынке. После этого цена на газ резко снизилась с $1883 за тыс. кубометров. «Летняя» цена предполагает другое соотношение: 30% от стоимости нефтяной корзины и 70% — от стоимости на европейской спотовом рынке.