Пермь, 28 октября, 2022, 09:02 — ИА Регнум. В Перми сносят павильон где располагалось кафе «Ешь-ка». Объект портит облик города, а столицу региона приводят в порядок к 300-летию, сообщили в пресс-службе мэрии.

МКУ «Содержание муниципального имущества» Снос павильона

Павильон на Комсомольском проспекте, 71а будет снесён. После этого территорию благоустроят. Осуществляется демонтаж каркаса из металлических конструкций. Кирпичную стену и фундамент планируют снести 29 октября с помощью спецтехники.

Стоит отметить, в 2023 году Перми отметит 300 лет. К юбилею города осуществляется комплексное благоустройство муниципалитета: строительство и капитальный ремонт скверов, строительство школ, ремонт дорог. Наряду с этим проводится и снос аварийных объектов. Это касается как расселённых аварийных жилых домов, так и неиспользуемых зданий другого назначения.