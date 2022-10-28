Уфа, 28 октября, 2022, 09:10 — ИА Регнум. Вопросы обеспечения жителей водой должны быть в приоритете при развитии населенных пунктов. Об этом 27 октября сообщил глава республикиРадий Хабиров в ходе прямой линии с ним.

Светлана Шаповалова Проблема с водоснабжением в алтайском селе

Жители микрорайона Замата-2 города Белорецка сообщили главе региона о том, что у них отсутствует питьевая и техническая вода, в результате им приходится привозить воду в дома.

«Я всегда говорил главам районов, что, конечно, хочется строить ФОКи, дома культуры и другие объекты. Но если у людей элементарно нет воды, это просто ужасно», — сообщил глава региона.

Он заявил, что нужно оформить поручение по Белорецку и решить данный вопрос.

«В развитии населённых пунктов всегда важно определять приоритеты. И среди таких приоритетов на первом месте, безусловно, должно быть водоснабжение», — сказал Хабиров.