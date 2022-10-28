Вашингтон, 28 октября, 2022, 08:59 — ИА Регнум. Переговоры с США по поводу реализации американского закона о снижении инфляции намерены провести канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон, которые в случае неудачного исхода таковых готовы принять ответные меры. Об этом 27 октября сообщили обозреватели издания Politico Ханс фон дер Бурхард и Клеа Колкатт.

Bundesregierung.de Федеральный федеральный канцлер Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон

«После публичной ссоры Олаф Шольц и Эммануэль Макрон нашли кое-что общее: растущую тревогу по поводу нечестной конкуренции со стороны США и потенциальную необходимость для Европы нанести ответный удар», — отмечается в статье.

Также указывается, что, по данным издания, Шольц и Макрон на протяжении почти трёх с половиной часов переговоров за обедом в Париже вели обсуждение проблем двух стран, придя к выводам, что планы Вашингтона по поощряющим перенос производства в США государственным субсидиям влияют на рынок.

При этом уточняется, что, хотя между ФРГ и Францией немало разногласий, включая по таким ключевым темам, как энергетика и сфера обороны, у них есть и общие вопросы, а потому Шольц и Макрон согласились, что Евросоюз не может оставаться в стороне при продвижении США акта о снижении инфляции, согласно которому предполагается снижение налогов и энергетические льготы для компаний, которые инвестируют на американской территории.

«В частности, недавно подписанные в США законы поощряют потребителей «покупать американское», когда речь идет о выборе электромобиля — этот шаг особенно неприятен для крупных автопромышленных предприятий таких стран, как Франция и Германия», — говорится в публикации.

В то же время обозреватели считают, что в случае, если власти США не станут слушать требования ЕС в этом вопросе, это может стать начало новой торговой войны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Госдепа США Энтони Блинкен заявил, что Европа предприняла ряд важных шагов, чтобы пережить предстоящую зиму.