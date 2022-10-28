Благовещенск, 28 октября, 2022, 08:55 — ИА Регнум. В Амурской области была проведена внезапная проверка боевой готовности в управлении авиационного соединения дальней авиации, а также в подчинённом ему авиационном полку. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

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Во время проверки, которая проводилась группой инспектирующих лиц Воздушно-космических сил (ВКС) России, личным составом были отработаны действия, предусмотренные при приведении соединения дальней авиации в высшие степени боевой готовности.

пресс-служба Минобороны РФ «Мероприятие прошло в несколько этапов, основной целью которых являлась всесторонняя проверка боевой выучки войск, готовность подразделений и воинских частей в сжатые сроки выполнить поставленные задачи, оценка уровня боевой подготовки и слаженности подразделений».

Как сообщало ИА REGNUM, Вооружённые силы России провели учения нанесению массированного ядерного удара стратегическими ядерными силами в ответ на ядерный удар противника.

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