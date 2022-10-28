Калуга, 28 октября, 2022, 09:10 — ИА Регнум. Инициатива о присвоении городу Калуге почетного звания Калужской области «Город воинской доблести» была подержана 27 октября на заседании региональной комиссии по присвоению почетных званий населенным пунктам и организациям области. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе облправительства.

Пресс-служба правительства Калужской области На заседании региональной комиссии по присвоению почетных званий населенным пунктам и организациям области

На заседании отметили, что что во все эпохи имеют место исторические примеры героизма и подвигов калужан. В 16 веке город являлся местом, где на подступе к Москве неоднократно останавлись крымские войска. В смутное время под Калугой и в самом городе велись бои, а его защита в ноябре 1618 года стала образцом беспримерного мужества. Тогда гетман Сагайдачный, воевавший за польскую армию, атаковал Калугу, захватил посад, но жители не сдали городскую крепость. Об этом свидетельствуют летописные своды. В 1812 году Калуга была центром сбора продовольствия (калужский запас) и резервов (вторая стена). Именно сюда стремился Наполеон для того, чтобы решить свои стратегические задачи, но сделать это ему не удалось. В годы Великой Отечественной войны на территории Калуги и в непосредственной близости от неё в ходе ожесточенных сражений жители города и защитники Отечества проявили мужество, стойкость и массовый героизм. Значение Калужской наступательной операции в разгроме немцев под Москвой трудно переоценить. Фашисты были отброшены от Москвы на 200 километров. Калужская наступательная операция, начавшаяся 17 декабря 1941 года, победоносно закончилась 5 января 1942 года. На калужской земле бойцы Красной Армии, партизаны и народные ополченцы в ходе кровопролитного сражения нанесли немецко-фашистской армии сокрушительный удар, развеяли миф о ее непобедимости, положили начало победоносному наступательному боевому пути, закончившемуся в Берлине. В боях за освобождение Калуги и ее предместий погибли более семи тысяч красноармейцев. Их прах покоится на воинском кладбище и в двадцать одной братской и индивидуальной могилах. На фронт было призвано около 176 тысяч жителей края, из них более 30 тысяч калужане. За годы войны свыше 80 тысяч человек погибли, 56 тысяч пропали без вести.

По итогам обсуждения комиссия единогласным решением рекомендовала направить инициативу о присвоении Калуге почётного звания «Город воинской доблести» в региональное Законодательное Собрание.

«На сегодняшний день почётные звания Калужской области носят уже 16 поселений. Но на калужской земле есть еще немало мест, где когда-то происходили судьбоносные для России сражения и которые достойны присвоения этих почетных званий», — отметила заместитель губернатора Карина Башкатова.