Якутск, , 08:58 — REGNUM За девять месяцев одна из компаний Якутии добыла 607 тонн олова. Месторождение этих полезных ископаемых осваивает резидент Арктической зоны РФ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 28 октября в пресс-службе министерства промышленности региона.

Расплавленное олово заливается в форму Юлия Карнаева © ИА REGNUM

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Это единственная компания, добывающая олово в Якутии, первую партию продукции она отгрузила в прошлом году. Добыча ведётся в Усть-Янском районе возле ручья Тирехтях. В проект вложено 686 млн рублей инвестиций. Запасы олова на осваиваемом месторождении составляют 68,2 тыс. тонн.

«Мы смотрим позитивно на будущее этого проекта. Первый концентрат с Тирехтяха был отгружен только в прошлом году, и уже сейчас мы понимаем, что «Янолово» достаточно уверенно осваивает данное месторождение», — прокомментировал глава региона Айсен Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM, объёмы золотодобычи выросли в Якутии по итогам девяти месяцев 2022 года. Рост составил 3,1%.