Донецк, 28 октября, 2022, 08:52 — ИА Регнум. Боевики ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватую, сообщили 28 октября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Mil.gov.ua Артиллерия ВСУ

«После 06:00 (совпадает с мск) зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 07:45 — н. п. Орловка — н. п. Ясиноватая: выпущено 5 снарядов калибра 152 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

В 07:55 боевики ВСУ обстреляли Киевский район Донецка, выпустив три снаряда калибра 155 мм.