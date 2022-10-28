Пермь, , 08:52 — REGNUM В Перми вынесен приговор двум братьям, которые стали инициаторами дорожного конфликта. В выяснении отношений они использовали оружие, сообщили в СУ СК по Пермскому краю.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Инцидент произошёл вечером 15 марта 2022 года. Братья решили выяснить отношения со своим знакомым, который не уступил дорогу их автомобилю. Вооружившись карабином и травматическим пистолетом, которыми они владели на законных основаниях, злоумышленники ворвались в дом мужчины и потребовали выйти на улицу для выяснения отношений. Однако последовал отказ выполнять требования. Тогда один из братьев выстрелил из карабина в воздух, а другой — в 21-летнего племянника хозяина дома. Молодой человек был ранен.

Агрессивным братьям инкриминировали незаконное проникновение в жилище с угрозой применения насилия и причинение легкого вреда здоровью человека. Пермяков приговорили к обязательным работам на срок 360 и 180 часов соответственно, со штрафом.