Вашингтон, 28 октября, 2022, 08:52 — ИА Регнум. Американские конгрессмены обратились к руководителям крупнейших в мире финансовых конгломератов с призывом отменить запланированное участие в инвестиционном саммите в Гонконге, заявив, что их участие будет способствовать «подавлению автономии» со стороны китайского правительства, передает агентство Reuters.

Здание Конгресса США

Главы инвестиционных банков и финансовых корпораций, включая генерального директора Goldman Sachs Group Дэвида Соломона, директора Morgan Stanley Джеймса Гормана и президента BlackRock Inc Роберта Капито, планируют принять участие в инвестиционном саммите глобальных финансовых лидеров, который должен состояться в Гонконге 2 ноября.

Сенатор Джефф Меркли и член Палаты представителей Джим Макговерн, оба демократы, заявили, что руководители корпораций должны «пересмотреть» свое участие в мероприятии, которое «сделает их соучастниками» нарушений прав человека китайскими и гонконгскими властями и будет способствовать экспорту авторитарного мирового порядка.

«Их присутствие только узаконивает стремительный демонтаж автономии Гонконга, свободной прессы и верховенства закона властями Гонконга, действующими заодно с Коммунистической партией Китая», — заявили законодатели, возглавляющие комиссию Конгресса США по Китаю.

Кроме того, по их мнению, это даст «политическое прикрытие» главе администрации Гонконга Джону Ли, который попал под санкции США и отказался соблюдать американские санкции в отношении российских активов, говорится в их заявлении.

По их словам, для Конгресса «уместно» беспокоиться из-за того, что «расширение инвестиций в авторитарные правительства подорвет национальные интересы США и ускорит усилия по подавлению автономии Гонконга и свобод его жителей».