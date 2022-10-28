Москва, 28 октября, 2022, 08:51 — ИА Регнум. Терминалы для приёма банковских карт платёжной системы «Мир» могут появиться в зарубежных странах. Такую возможность рассматривают два российских банка, передает 28 октября РБК за ссылкой на источник в банковском секторе.

Sdelanounas.ru Карты «Мир»

Сначала банки планируют установить POS-терминалы в дружественных странах. Первые терминалы для приёма карт «Мир» могут появиться в Турции и ОАЭ.

В первую очередь платёжные терминалы российских банков будут устанавливать в туристических местах: отелях, крупных магазинах и т.д.

Как сообщало ИА REGNUM, в Турции все банки решили прекратить использование системы «Мир».

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