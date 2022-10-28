Уфа, 28 октября, 2022, 08:54 — ИА Регнум. Потребности по ключевой сельхозпродукции полностью закрываются в Башкирии. Об этом 27 октября сообщил глава республикиРадий Хабиров в ходе прямой линии с ним.

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«Мы полностью закрываем потребности по ключевой сельхозпродукции — мясу, куриным яйцам, молоку, маслу и т.д. Более того, Башкирия является регионом, который по целому ряду продуктов обеспечивает всю страну», — заявил он.

Как передавалоИА REGNUM, ранее в Башкирии сообщили, что аграрно-промышленный комплекс республики пока не особо почувствовал влияние частичной мобилизации.

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