Херсон, , 08:56 — REGNUM Город Херсон и подступы к нему укрепляют на случай возможной защиты от киевских войск, с этим же связан и вывоз горожан. Об этом сообщила заместитель главы администрации Херсонской области Екатерина Губарева.

Херсон Иван Шилов © ИА REGNUM

Перемещение людей, пояснила она, это тоже своего рода укрепление города. При сокращении числа жителей снижается нагрузка на логистику, появляется возможность для более тщательных проверок по выявлению диверсантов, разведчиков или сторонников ВСУ.

«Во-вторых, нашей армии развязывает руки в определённой мере отсутствие гражданских, так как никто не переживает, что под шквальный огонь попадет школьник или бабушка, идущая с рынка», — сообщила Губарева РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Херсонской области ранее начали перемещать жителей с правого берега Днепра на левый. Люди могут уехать и дальше — в другие регионы России.

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