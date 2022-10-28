Ярославль, 28 октября, 2022, 08:47 — ИА Регнум. Вечером 27 октября в Ярославле произошёл пожар на территории ОАО «Судостроительный завод». Об этом сообщает главное управление МЧС по Ярославской области.

76.mchs.gov.ru Пожар

Сообщение о пожаре поступило в 21:16. Загорелись двухэтажные строительные вагончики, в которых жили рабочие. Площадь подара составила 1050 квадратных метров. МЧС сообщает о пострадавших, но не уточняет, сколько их.

Пожар был локализован в 23:04, к тушению привлекались 7 единиц техники и 25 пожарных.