София, , 08:47 — REGNUM Более 50% сотрудников министерства иностранных дел Болгарии принимают участие в забастовке, требуя от правительства повышения заработной платы. Об этом 28 октября сообщает софийская газета «Факты».

Протест Nathan Keirn

По предварительным данным, акции проходят в государственных учреждениях Софии, Бургаса, Варны и других крупных городов страны.

При этом организаторы протестов утверждают, что работа соответствующих структур не будет приостановлена.

Напомним, на сегодняшний день зарплата большинства чиновников МИД Болгарии не превышает $500. При этом для них не предусмотрены субсидии и программы дополнительного финансирования.