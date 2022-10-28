Челябинск, 28 октября, 2022, 08:46 — ИА Регнум. В Челябинской области введена новая выплата мобилизованным. Такие законопроекты поддержали депутаты областного Заксобрания.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Принятый акт предусматривает единовременную выплату мобилизованным. Её размер составит 50 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, проект закона внёс губернатор Алексей Текслер. Ранее в регионе были введены единовременные выплаты на детей мобилизованных.