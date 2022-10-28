Челябинское Заксобрание утвердило новую выплату мобилизованным
Челябинск, 28 октября, 2022, 08:46 — ИА Регнум. В Челябинской области введена новая выплата мобилизованным. Такие законопроекты поддержали депутаты областного Заксобрания.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Деньги
Принятый акт предусматривает единовременную выплату мобилизованным. Её размер составит 50 тыс. рублей.
Как сообщало ИА REGNUM, проект закона внёс губернатор Алексей Текслер. Ранее в регионе были введены единовременные выплаты на детей мобилизованных.