Херсон, 28 октября, 2022, 08:45 — ИА Регнум. В Херсоне и на подступах к нему начато возведение укреплений на случай возможного прорыва вооружённых формирований нацистского режима Киева. Об этом 28 октября рассказала замглавы администрации Херсонской области Екатерина Губарева.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

«Херсон и подступы к нему укрепляют на случай прорыва [киевских] войск. Повсеместно идет усиление первых этажей зданий, создаются укрепления из мешков с песком, чтобы защититься и отбить атаки в черте города», — приводит её слова РИА Новости.

При этом Губарева отметил, что укрепление защиты Херсона является превентивной мерой, а уменьшение числа его жителей способствует проведению более тщательных проверок для выявления диверсионно-разведывательных групп или сторонников киевских нацистов.

«Вывоз людей из города — это тоже некое укрепление. Во-первых, снижаем нагрузку на логистику. Во-вторых, нашей армии развязывает руки в определённой мере отсутствие гражданских, так как никто не переживает, что под шквальный огонь попадет школьник или бабушка, идущая с рынка», — заключила замглавы администрации региона.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что агентство в ближайшие дни приступит к проверке информации о подготовке «грязной бомбы» на территории б. УССР.