Уфа, 28 октября, 2022, 08:45 — ИА Регнум. О глубоком уважении к решению чиновников и управленцев уйти добровольцами для выполнения задач спецоперации на территории б. УССР заявил глава БашкирииРадий Хабиров. Об этом он сообщил 27 октября в ходе прямой линии с ним.

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Во время эфира Хабирова спросили о его отношении к уходящим на спецоперацию добровольцам из числа управленцев и чиновников.

«С глубоким уважением отношусь к таким решениям. С каким достоинством поехали на территорию СВО директор национальной библиотеки имени Заки Валиди Марат Зулькарнаев, руководитель Сибайского колледжа искусств Замир Янтурин», — сообщил глава региона.

Он также напомнил, что в числе добровольцев и вице-премьерАзат Бадранов, которому он рекомендовал пройти боевое слаживание, потому что тот не служил в армии.

«Он мне сказал: «Вы поручили мне по работе блок, связанный в том числе с патриотическим воспитанием. Как же я смогу им заниматься, если сам там не был?» Это было мужественное решение», — сообщил глава региона.

Он также поблагодарил всех добровольцев республики.

РанееИА REGNUM сообщало о том, что задачи спецоперации выполняют бойцы двух добровольческих батальонов из Башкирии. В настоящее время в республике формируется третий батальон, в который уже пожелали вступить сотни добровольцев.

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