Петропавловск-Камчатский, , 08:42 — REGNUM В 2022 году бесплатно одну из главных достопримечательностей Камчатки — долину гейзеров — посетили более 600 выпускников школ, сообщили в краевом правительстве.

Долина гейзеров. Камчатка Игорь Шпиленок

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Право на бесплатное посещение даёт сертификат, которых было оформлено 1089.

«Данный сертификат — это единственный документ, который даёт выпускнику право на бесплатное посещение Долины гейзеров, срок его действия — три года. Отчуждению и передаче третьим лицам он не подлежит», — рассказал министр туризма Камчатки Владимир Русанов.

Всего за два года действия данной программы, инициированной губернатором края Владимиром Солодовым, Долину гейзеров бесплатно посетили 740 выпускников школ края.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин в ходе заседания наблюдательного совета платформы «Россия — страна возможностей» 20 апреля рекомендовал всем, кто ещё не был на Камчатке, посетить этот регион.