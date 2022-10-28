Пермь, 28 октября, 2022, 08:42 — ИА Регнум. В Кировском районе Перми сотрудники двух частных охранных предприятий пожаловались в прокуратуру на условия труда, сообщили в надзорном ведомстве.

Наталья Хомутова ИА REGNUM Охранник

В ходе проверки организаций выявлены нарушения. Так, в одном ЧОП охранники допускались к работе без прохождения обучения и проверки знаний требований охраны труда. Ряд сотрудников не прошёл в срок периодический медосмотр и психиатрическое освидетельствование.

В другой компании отсутствовало положение о системе управления охраной труда, не проводились системные мероприятия по управлению профессиональными рисками на рабочих местах, не приведены в соответствие инструкции по охране труда.

Юрлица привлечены к административной ответственности. Общая сумма штрафов составила 40 тыс. рублей.