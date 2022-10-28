Джидинский район, Бурятия, 28 октября, 2022, 08:41 — ИА Регнум. Минсельхоз России отобрал шесть проектов из Бурятии на финансирование по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий». Об этом рассказал глава республики Алексей Цыденов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Всего по стране победителями конкурсного отбора стали 142 проекта общей стоимостью 31,5 млрд рублей. 18 проектов из них на сумму 5,4 млрд рублей приходятся на регионы Дальнего Востока.

«От Бурятии отобрано 6 проектов на общую сумму 2,1 млрд рублей, и т.ч. доля федерального финансирования 1,7 млрд рублей и привлечённых внебюджетных источников — 0,25 млрд рублей», — отметил Цыденов.

Проекты будут реализованы в Селенгинском, Баргузинском, Закаменском, Мухоршибирском и Джидинском районах. Здесь будут построены новые школы, детсады, бассейн, проведут капремонты социальных объектов, инфраструктуры и так далее.