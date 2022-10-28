Благовещенск, , 08:54 — REGNUM В Амурской области готовятся начать перечислять по 150 тыс. рулей единовременно родственникам жителей региона, которые были призваны в рамках частичной мобилизации. Первые выплаты семьи получат на следующей неделе, сообщил в своём телеграм-канале 28 октября глава региона Василий Орлов.

Мобилизация Правительство Приангарья

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Сейчас идёт формирование списков тех, кому полагаются эти средства. Перечень составляет министерство социальной защиты населения Амурской области. Деньги поступят амурчанам на личные счета.

«Отмечу, что региональные выплаты на детей и ЖКУ семьи мобилизованных уже получают. Кроме того, во всех муниципалитетах созданы специальные центры, большую помощь семьям оказывают и волонтеры регионального штаба #МЫВМЕСТЕ», — подчеркнул Василий Орлов.

Как сообщало ИА REGNUM, по 10 тыс. рублей на каждого ребёнка начали получать в Приамурье семьи участников спецоперации в защиту Донбасса 25 октября. Выплаты осуществляются по поручению главы региона.