Ярославль, , 08:41 — REGNUM В Ярославле вечером 27 октября в парке Мира открыли стелу «Город трудовой доблести». Об этом сообщает правительство Ярославской области.

Открытие стелы «Город трудовой доблести» в Ярославле

Почётное звание городу было присвоено в июле 2020 года в связи с большим вкладом в достижение Победы в Великой Отечественной войне. В годы войны Ярославль поставил на фронт около 50 млн единиц боеприпасов и вооружения, суда, автомобили, шины.

Открытие стелы «Город трудовой доблести» в Ярославле

Высота стелы — 17 метров. Автор монумента — скульптор Денис Стритович, победивший в конкурсе, объявленном мэрией города. Конструкция выполнена из чёрного металла с холодным цинкованием в несколько слоев. На самой стеле и четырёх пилонах размещены исторические фотографии, отражающие труд жителей Ярославля в годы войны.

Открытие стелы «Город трудовой доблести» в Ярославле

В парке Мира также обустроены пешеходные дорожки, установлены парковые скамейки, а монумент оборудован подсветкой. В следующем году здесь запланированы установка городской Доски почета и реконструкция фонтана, а также обустройство нескольких зон отдыха.

Открытие стелы «Город трудовой доблести» в Ярославле

В торжественной церемонии открытия приняли участие губернатор Михаил Евраев, и. о. мэра Ярославля Вячеслав Гаврилов, исполнительный директор «Российского военно-исторического общества» Виталий Мартынюк, общественники и депутаты.