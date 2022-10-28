Вашингтон, 28 октября, 2022, 08:48 — ИА Регнум. Администрации США следует внять призыву российского президента Владимира Путина и начать переговоры с Москвой. Об этом пишет обозреватель The Washington Post Дэвид Игнатиус.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

По его словам, вопиюще очевидной стала необходимость больших дипломатических усилий между Россией и США. Её следует сосредоточить на «предотвращении катастрофического сценария между двумя странами».

Белому дому, полагает журналист, нужно принять всерьёз послание Путина и ответить на него. Байдену следует продемонстрировать, что США не стремятся уничтожить Россию и хотят избежать прямого военного конфликта. До начала спецоперации РФ на территории б. УССР Путин требовал от Запада гарантий безопасности.

«Дипломатам необходимо возобновить эту дискуссию. Байдену следует повторить предложения по ограничению размещения ракет, поделиться информацией о военных учениях и избежать эскалации ситуации», — отмечает обозреватель.

Срочные переговоры нужны, чтобы избежать перерастания конфликта между Москвой и Киевом в нечто «гораздо худшее», заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 октября на заседании дискуссионного клуба «Валдай» Путин подчеркнул, что Россия — не враг Западу, но Запад хочет сделать её инструментом для достижения своих целей. Россия не согласна на такую роль.

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