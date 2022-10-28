Калининград, 28 октября, 2022, 08:40 — ИА Регнум. Истребители Су-27 авиаполка морской авиации Балтийского флота провели стрельбы по воздушным мишеням, имитирующим самолёты противника. Об этом 27 октября сообщает пресс-служба Западного военного округа (ЗВО) на сайте Минобороны РФ.

Александр Погожев ИА REGNUM Су-27

Обнаружение и уничтожение воздушных целей отрабатывалось экипажами истребителей с применением управляемых ракет как одиночно, так и в составе пары, в дневное и ночное время.

пресс-служба ЗВО «В качестве мишеней использовались светящие авиационные бомбы САБ-250, представленные в виде гирлянды со светящимися элементами и поставленные фронтовым бомбардировщиком Су-24 морской авиации Балтийского флота».

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Как сообщало ИА REGNUM, в соответствии с решением парламента черногорские солдаты до конца января 2023 года присоединятся к боевым частям альянса НАТО на восточных границах Европы.

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