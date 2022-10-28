Москва, 28 октября, 2022, 08:40 — ИА Регнум. В столице заработал новый онлайн-сервис «Торговый сбор Москва» для помощи предпринимателям по вопросам уплаты данного сбора, сообщается 28 октября на портале мэра столицы.

Иван Шилов ИА REGNUM Торговля

В справочно-интерактивном сервисе бизнесменам доступны регулирующие нормативные акты, актуальные изменения в законодательстве и возможность формате получить ответы на интересующие вопросы о торговом сборе.

Удобный информационный сервис запущен в «Телеграме». Столичные власти рассчитывают, что этот профилактический инструмент позволит снизить количество нарушений в части уплаты торгового сбора.

ИА REGNUM ранее сообщало, торговый сбор был введен в Москве в июле 2015 года.

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