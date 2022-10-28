Лос-Анджелес, США, 28 октября, 2022, 08:40 — ИА Регнум. Paramount Pictures решила выдвинуть фильм режиссёра Джозефа Косински «Топ Ган 2: Мэверик» на премию «Оскар» в 15 номинациях. Информация была опубликована 27 октября на сайте кинокомпании.

Заставка кинокомпании Paramount Заставка кинокомпании Paramount

Картина, в частности, будет бороться за награду в таких основных категориях, как «Лучший фильм», «Лучший режиссёр», «Лучший актёр первого плана» и «Лучший адаптированный сценарий». Стоит отметить, что в категории «Лучший актёр второго плана» представлен Майлз Теллер, а в категории «Лучшая актриса второго плана» — Дженнифер Коннелли.

Напомним, 95-я церемония вручения премии «Оскар» запланирована на 12 марта 2023 года. «Топ Ган 2: Мэверик», главную роль в котором исполнил Том Круз, на данный момент является самым кассовым фильмом 2023 года, в прокате США картина собрала $716,4 млн, а в мире — $1,48 млрд. Бюджет проекта составил $170 млн.