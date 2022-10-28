Вашингтон, 28 октября, 2022, 08:39 — ИА Регнум. Представители России и США согласовывают сроки встречи с целью обсуждения возможности возобновления инспекционной деятельности в рамках Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3). Об этом сообщила заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс.

Иван Шилов ИА REGNUM СНВ-3

«Мы сейчас изучаем даты, чтобы встретиться с россиянами и обсудить возобновление инспекций», — заявила она на брифинге.

Дженкинс подчеркнула приверженность Соединенных Штатов продолжению имплементации ДСНВ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Россия и США обменялись информацией о количестве стратегических наступательных вооружений по состоянию на 1 сентября 2022 года.

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