Чебоксары, 28 октября, 2022, 08:38 — ИА Регнум. В Чебоксарах на зимне-весеннее содержание городских дорог направят более 536,5 млн рублей. Соответствующая информация о заключении муниципального контракта с единственным поставщиком опубликована на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Остановка

Заказчиком является муниципальное казённое учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства» города Чебоксары. Подрядчик принимает на себя обязательства на выполнение работ по содержанию и ремонту дорог общего пользования местного значения в границах городского округа.

В перечень работ входят, в частности, уборка и очистка (в том числе от снега и льда) дорог, полив, посыпка пескосоляной смеси, содержание ливневок, тротуаров, остановочных павильонов, подходов к посадочным площадкам и переходам, ямочный ремонт, противопаводковые мероприятия.

В Ленинском районе Чебоксар передадут на текущее содержание дороги по 73 улицам, в Калининском — 79, в Московском — 83, общая площадь данных участков дорог – 2 964 457 кв. метров.

Цена контракта составила536 552 592 рубля 2 копейки, источник финансирования контракта — муниципальный бюджет Чебоксар.

За содержание столичных дорог будет отвечать акционерное общество «Дорэкс». Контракт будет действовать по 9 июня 2023 года.

Как сообщало ИА REGNUM , в Чувашии на границах дорог установят три стелы с символикой республики. На эти цели предусмотрено около 8,6 млн рублей.