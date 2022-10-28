Сеул, , 08:38 — REGNUM Южнокорейская аэрокосмическая компания Korea Aerospace Industries (KAI) выиграла контракт на разработку десантно-штурмового вертолёта для морской пехоты. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

Республика Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, соответствующий контракт на сумму 438,4 млрд вон (~$309,5 млн) был подписан 27 октября совместно с Управлением программ оборонных закупок (DAPA).

Срок разработки — 46 месяцев.

Вертолёт будет осуществлять транспортную функцию, сопровождать десантные силы, обеспечивать огневую поддержку наземных частей.

Напомним, в апреле 2021 года DAPA приняло решение о разработке ударного вертолета на базе вертолета-амфибии MUH-1, также известного как Marineon.

Между тем командование морской пехоты сообщило о необходимости закупки американских вертолётов Bell AH-1Z. Однако управление приняло решение о заключении контракта с KAI, исходя из таких факторов как соответствие требованиям военных, оптимальность и эффективность в эксплуатации с учётом совместимости с десантным вертолётом Marineon.